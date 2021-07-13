紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯今天表示，美國經濟重要領域出現復甦，但仍不足以讓聯邦準備理事會（Fed）開始退出其雄心勃勃的振興計畫。

聯準會開始考慮縮減購債計畫之際，威廉斯（John Williams）告訴記者，經濟的進展還沒大到能讓聯準會展開行動。

去年疫情期間美國有2000萬人丟飯碗，其中680萬人目前仍在失業中。

決策者強調，等到經濟有更大幅改善才會採取行動。

威廉斯告訴記者，「我非常關注」增加就業與通膨方面的實質性「進一步進展」，「這與達成我們最大就業以及2%通膨目標非常有關，而我們現在顯然還沒達成那個目標」。

聯準會在疫情爆發初期將基準利率降至零，並開始每月購債1200億美元，包括800億美元的美國公債以及400億美元的抵押擔保債券。

威廉斯指出，就業與通膨數據有「強勁變動」，但「此時充滿高度不確定」，評斷經濟的進展還稍嫌太早。