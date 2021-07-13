八里特級綠竹筍。（林口區公所提供）

金湯匙綠筍海鮮鬆餅。（林口區公所提供）

金湯匙特製鮮筍創意料理。（林口區公所提供）

林口區長藍品畯（右）與金湯匙執行長陳漢仁（左）討論創意行銷。（林口區公所提供）

新北市觀音山系竹筍盛產季節來臨，雖然受到新冠肺炎疫情影響，觀音山的登山步道暫時封閉，但是防疫在家一樣可以享受到美食，不管是透過餐廳外送、網路購買或是自己在家動手下廚，區公所透露從挑選到上桌不NG小撇步，民眾可以在家享受美食。

八里區竹筍達人、農會理事長蔡秋煌指出，首先要從外觀來判斷，最好挑選底部較肥厚，筍色鮮黃、切口雪白、週邊纖維細緻，筍尖籜葉一指節內者為上品，如果筍尖呈現深綠顏色，表示竹筍已經出土曬到太陽，也就是所謂的出青，吃起來就會有苦味，但小資族反而可以便宜入手，只要用來煮湯，多煮點時間，苦味自然消散，一樣香甜可口。

八里區長陳炳仲表示，八里綠竹筍優勢在於八里溪谷及海岸等砂壤土中，加上東北季風帶來的鹽份，所以品質特別細嫩甜美，吃來口感有細嫩水梨般。6月至10月是觀音山竹筍盛產期，八里區公所與農會合作，推出小農電舖訂購宅配到家服務，提供採收後2小時急速預冷，滿5斤享95折、20斤折價200元超值優惠。

五股區長洪崇璉表示，五股旗竿湖區域位於觀音山國家風景區內，是五股著名的的綠竹筍產區，因為氣候適宜、土壤適種，加上專業的耕種技術，讓這裡的綠竹筍鮮甜細嫩，甜美可口。

此外，「竹筍沙拉」能直接吃出綠竹筍最原始的風味，彷彿讓人有吃到蜜梨的錯覺，非常適合作為炎炎夏日的開胃前菜；「金沙竹筍」也是極具巧思的創意料理，運用鹹鴨蛋的蛋黃包裹在竹筍上，色澤呈現金黃色，脆甜的口感搭配金沙的微鹹，讓人回味無窮，若要訂購可以上粉專查詢。

林口區知名餐廳金湯匙會館執行長陳漢仁也透露竹筍料理獨門技巧，竹筍殺青必須帶殼煮，冷水下鍋後一定要加蓋，竹筍煮熟後讓它自然放冷切記不要沖水，否則竹筍的甜味會被沖掉，另外在水煮竹筍時，可以生米以10比1的方式加入，這樣會讓竹筍煮起來更甜，而除了用水煮也可以用電鍋來蒸，透過電鍋蒸起來的竹筍會比用水煮的更好吃。最後也提醒，煮起來的竹筍太多沒有用完，可以去頭去尾利用夾鏈袋來保存。

林口區長藍品畯表示，現在適逢綠竹筍盛產季節，雖然仍值三級警戒期間，不宜頻繁外出採購，五股八里林口仍提供農會網路選購或是知名餐廳外帶服務，讓大家在家裡也可享受時令美食。

其中金湯匙餐廳推出綠筍海鮮鬆餅，使用新鮮綠竹筍、蟹肉及蝦仁，佐以剁碎的山蘇搭配粉漿，做出來的海鮮鬆餅美味又新奇，另外還有好日子餐廳推出的竹筍料理菜單、舞賀甲餐廳的竹筍雞湯、言吾語私房料理的金沙綠竹筍、頂福休閒食園的沙拉涼筍，都是可以外帶的時令美食，不管是上網選購或外帶竹筍料理，邀請民眾不要錯過竹筍的盛產季節。