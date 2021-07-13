日本內閣會議今天通過2021年版防衛白皮書（以下簡稱白皮書），內容首度明載台灣局勢的穩定對日本的安全保障和國際社會相當重要。

白皮書新列有關對立加深的中美關係項目，內容分析指出，台灣問題，香港問題、新疆維吾爾自治區的人權問題等，中美在政治、經濟、軍事互相牽制的動向競爭更加明顯。此外，日本對於中國在安全保障上的憂慮也更加深。

白皮書指出，2017年美國川普政府上台以來，對台灣的關注加深，依據台灣關係法11度對台軍售，包括通知國會出售戰鬥機、長程空對地飛彈、岸置魚叉反艦飛彈系統等給台灣。美國軍艦也頻繁通過台灣海峽。

此外，美國也積極派政府高官訪台。除了美國政府，美國國會也加強支持台灣，2018年12月通過的「亞洲再保證倡議法」記載將定期對台軍售、推動政府高官訪台。

2020年3月通過「台北法案」（TAIPEI Act）記載定期對台軍售，且對於採取行為傷害台灣安全或繁榮的國家，美方應考慮改變與其經濟、安全及外交接觸。此外還呼籲美國政府支持台灣參與國際組織。

白皮書表示， 中國在台灣周邊的軍事行動趨於活絡以及台灣的應對，讓外界無法否認兩岸的軍事緊張可能升高。

從美中的動向來看，美國拜登政府將與先前的川普政府一樣，在軍事上挺台灣的態度將更明顯，而將台灣列為核心利益的中國對美國妥協的可能性低。

有關台灣，美中之間的對立可能趨於明顯。台灣局勢的穩定對日本的安全保障及國際社會的穩定而言，相當重要，日本有必要抱持緊張感密切關注。

白皮書在提到兩岸的軍事平衡時指出，中國持續大增國防費，2021年度台灣的國防預算約新台幣3618億元，20年來幾乎持平；同年度中國公布的國防預算為人民幣1兆3553億元（約新台幣5兆8000億元），且一般認為中國實際的國防支出比公布的數據更多，因此蔡英文總統已指示增加國防預算。

白皮書列出兩岸軍力的一般特徵，包括1.在陸軍軍力方面，中國擁有壓倒性的兵力，但要登陸侵攻台灣本島的能力目前仍有限。不過，近年來，中國建造大型登陸艦等提高登陸及侵攻能力。

2.在海空軍力方面，中國不僅是在數量上具壓倒性多數，原本台灣在質的方面具優勢情況，現在中國海空軍力急速增強。在此情況下，台灣正努力整備發揮不對稱戰力效果的匿蹤艦等。

3.有關飛彈攻擊能力，台灣正加強彈道飛彈防禦能力，但中國擁有很多射程涵蓋台灣的短程飛彈，台灣缺乏有效的對付手段。

兩岸的軍事已朝對中國有利的方向變化，且有年年擴大差距的傾向。今後兩岸軍力的加強、美國對台軍售、台灣主力國防裝備的自主開發等動向，日本有必要關注。

針對中國，白皮書記載，中國軍事動向等，國防政策、與軍事有關的事務具不透明性，是日本等區域及國際社會有關安全保障的強烈憂慮。

中國在釣魚台列嶼（日本稱尖閣諸島）周邊持續試圖以武力片面改變現狀，日本對此感到強烈憂心，對於中國升高事態的行動，日本完全無法容許。

白皮書強調，中國海警船在釣魚台海域進行獨自主張的行動，根本是違反國際法。2021年2月中國實施海警可動武的海警法，這不僅是損及日本等相關國家的正當權益，也升高東海等海域的緊張，日本完全無法接受。

對於北韓局勢，白皮書指出，北韓的軍事動向對日本的安全來說是重大且具急迫性的威脅。一般認為，北韓正快速開發彈道飛彈，已擁有射程涵蓋日本，可攻擊日本的搭載核武的飛彈。北韓正開發更低空、不規則軌道飛行的彈道飛彈等，企圖突破飛彈防禦網。

北韓彈道飛彈攻擊的手段已更加複雜化、多樣化，這已成日本等相關國家攔截北韓飛彈態勢的新課題。

日本防衛大臣岸信夫在這份白皮書中表示，日本與同盟國美國合作是最重要的。防衛省自衛隊不僅與美國，也要與澳洲、印度、英法德等歐洲國家、加拿大、紐西蘭共享日本所提倡「自由且開放的印度太平洋」願景的國家積極合作，對維護區域與國際社會的和平安全做出進一步貢獻。

他寫道：「做為印太地區自由、民主、法治等普世價值的旗手，熱愛自由、堅信民主，對於無法守護人權一事深感憤怒，我們堅決反對有人以強權企圖改變秩序。」

值得一提的是，白皮書封面採用全球知名的日本新銳水墨畫家西元祐貴的繪圖。他的作品特色是不受限於傳統技法，兼具大膽與細緻的筆觸畫出「躍動感」與「強力」。白皮書的封面畫出具躍動、厚實感的騎馬武者，象徵自衛隊的力量強大及日本堅強的國防意志。