台積電、鴻海暨永齡基金會各成功購買500萬劑BNT疫苗，但外界對於採購過程有許多意見，引發爭論，藍營更質疑中央搶功，對此，行政院長蘇貞昌表示，疫苗符合當初原廠生產、包裝、直送台灣原則，是非常好的事，希望大家多說好話、多做好事。

蘇貞昌早上前往基隆暖暖視察管線汰換工程，他說，疫情不斷變化，全世界搶疫苗，台灣用盡各種方法希望爭取更多疫苗，這次因為民間熱情要捐疫苗，政府團隊協力合作，大家一起克服很多困難和問題，不只有行政院團隊、疾管署同仁，還有台積電公司和鴻海永齡基金會，大家連夜開會一一解決問題，最後成功簽約。

蘇貞昌說，現在疫苗要來，符合當初原廠生產、包裝、直送台灣的原則，是非常好的事，誠如台積電董事長劉德音所說，「盼台灣蛻變得更強勁有力」，也如同鴻海創辦人郭台銘所言，「團結是一切克服困難解藥」，蘇強調，現在的敵人是病毒，希望大家多說好話、多做好事。

另外，有外媒報導，代理商上海復星醫藥在談判過程中，曾要求取得台灣醫療紀錄，並拿出港澳版合約要求比照適用等事，對此，蘇貞昌回應表示，過程中，政府堅持合法、安全，他直呼「我們做到了、守住了」，很高興大家一同合作，有很好的成果。