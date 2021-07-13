大陸反壟斷劍指網路巨頭，不過，大陸國家市場監督管理總局反壟斷局宣布，已無條件批准騰訊控股收購搜狗公司股權。騰訊控股股價今日早盤上漲超4％。

據悉，騰訊於去年9月與搜狗達成最終協定，以每股ADS交易價格9美元私有化搜狗，搜狗母公司搜狐並同意將所有持股悉售予騰訊。

大陸去年發布《反壟斷法》後，國家市場監督總局不斷加強對網路巨頭的審查，從阿里被調查之後，大陸網路行業就彌漫著緊張的氣息，相關部門監管的目光早就盯上騰訊，近日，虎牙鬥魚合併叫停，說明對網路行業的反壟斷已經落到了實處。