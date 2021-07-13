暑假到來，雖然國內因疫情發布3級警戒，許多青少年可能出入的不正當場所都已關門停業，但苗栗縣警局為防範因這段時間居家網路遠距教學，使得少年使用網路時間大增，特別舉辦「預防犯罪藝起來反詐騙、反毒貼圖比賽」，歡迎有興趣的朋友，踴躍報名參加。

這項反毒貼圖比賽活動主題，以反詐騙、反毒為主，又區分大專院校高中職組、國中國小組、師生組及親子組四個組別。並由本局敦聘3名專業評審進行評選，評分標準：主題35％、創意30％、構圖25％、色彩10％，各組第1名禮券5000元、第2名禮券新台幣4000元、第3名禮券3000元，佳作各組取2名，禮券1000元。

得獎名單於收件截止後1個月內評選完畢，並公布於苗栗縣政府教育處及警察局網站。苗栗縣警局呼籲，暑假期間，希望民眾在家防疫也能寓教於樂，藉此反詐騙、反毒貼圖比賽，青少年能廣泛蒐集有關詐騙案件造成的社會危害，明白詐欺集團之手法，與認識毒品，了解吸食毒品可能造成的危害，進而拒絕使用、購買毒品，並避免遭有心人士利用、誤入歧途。

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