在美國政府施加壓力，以及推動更廣泛的全球企業稅協定之下，歐盟周一同意延後實施歐盟新的企業稅計畫。而愛爾蘭則再次批評該全球性的改革。

G20經濟體在上周六通過了一項全球的企業稅改革計畫，導入最低企業稅率，並改變對科技跨國公司的徵稅方式，如谷歌，將部分地區根據他們在何處銷售產品和服務來徵稅，並非根據公司總部所在地國家的規定。

為減少該全球協定的障礙，歐盟屈從於美國壓力，周一宣布延後實施線上銷售的徵稅計畫。美國政府此前擔心，歐盟該計畫可能導致美國會對全球企業稅改革的更多批評。

歐盟執委會發言人Daniel Ferrie表示，將暫停歐盟新的數位稅徵收計畫，但歐盟也將在秋季重新評估情勢。

該宣布時機正逢美國財長葉倫(Yellen)周一訪問歐盟總部之際；葉倫此前在上周六和G20峰會期間曾多次發言施壓。

然仍有部分國家反對該全球企業稅協定，包括愛爾蘭、愛沙尼亞和匈牙利。愛爾蘭表示，無法支持全球企業稅率最低15%的協定，將迫使愛爾蘭將12.5%的稅率提高。愛爾蘭的低稅率為說服全球跨國公司將歐洲總部設在愛爾蘭的重要因素。