記憶體大廠華邦電（2344）本身記憶體市況熱絡，加上轉投資的子公司新唐業績亮麗，可望貢獻華邦營運更佳，加上新唐股價頻創新高，帶動買盤搶進華邦電，今股價開高走高攻漲停38.25元。

華邦電受惠於利基型DRAM、NOR Flash、SLC NAND等三大產品線出貨暢旺及價格調漲，加上轉投資新唐併購日本松下半導體事業明顯貢獻營收，6月合併營收87.22億元，第二季合併營收252.34億元，同創歷史新高紀錄。由於記憶體供不應求，價格看漲到年底，法人看好華邦電下半年營收逐季續創新高。

華邦電第二季合併營收季增18.3%達252.34億元，年成長97.9%，改寫季度歷史新高紀錄。上半年合併營收465.60億元，與2020年同期相較成長91.6％，為歷年同期歷史新高。

今年記憶體供不應求，價格持續調漲，華邦電營收攀高，且華邦電子公司新唐2020年9月完成併購日本松下半導體事業，隨著微控制器（MCU）出貨進入旺季，對華邦電整體營收帶來明顯貢獻，推升第二季營收創下新高。

展望下半年記憶體供給持續吃緊，利基型DRAM、NOR Flash、NAND Flash等價格續漲，法人看好華邦電直接受惠，營收將逐季創下新高。

微控制器(MCU)廠新唐公布5月自結稅後淨利2.74億元，月增407%、年增58%，每股盈餘0.68元；受惠於整體MCU市場熱，累計4-5月每股盈餘為0.82元，高於第一季的0.7元；今年前5月稅後淨利達5.99億元，已超越去年全年的5.33億元，每股盈餘1.52元。