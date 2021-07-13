終端需求暢旺，二極體及MOSFET供不應求，二極體廠—強茂(2481)訂單能見度已達年底，強茂預估，下半年業績將優於上半年，今天股東會通過每股配息1.5元，盤中股價亦強攻漲停板，再創90年轉上市後新高價。

強茂今天舉行股東會，強茂近幾年積極調整產品組合，憑藉自行開發晶片與封裝的優勢，鎖定應用日益廣泛的MOSFET，以及FRED、IGBT、Schottky、ESD Array、TVS及第三代半導體(SiC)等開發新產品，隨著產品佈局效益顯現，以及終端客戶需求強勁，產品價格連番調漲，讓強茂業績展現強勁成長力道。

受惠於伺服器、NB、血氧機、非安全性的車用周邊產品如：影音娛樂及車燈、工控MOSFET等功率元件應用增加，且經濟規模及自動化效益顯現，強茂自結5月稅前盈餘為2.58億元，年成長91%，稅後盈餘為1.89億元，年成長87%，單月每股盈餘為0.57元，累計前6月合併營收為67.32億元，年成長42.6%。

展望下半年，強茂表示，除Chromebook需求有緩下來，其他產品還不錯，目前訂單能見度已達年底，預期下半年業績將延續成長趨勢，有機會比上半年好。

強茂109年合併營收為104.85億元，年成長14.69%，營業毛利為24.46億元，年成長27.33%，合併毛利率為23.34%，年增2.32個百分點，稅後盈餘為8.97億元，年成長69.25%，每股盈餘為2.7元。

強茂表示，公司銷售策略，除擴大基本產品銷售能力，包括：現有消費性、電源、網通等客群與市場應用，在車規產品部分，亦鎖定全球汽車百大客戶與主要汽車電子客群推廣新產品；此外，強茂集團將持續對應全球消費性產品及汽車、工控產品之發展趨勢與設計需求，掌握Time to market，持續開發產品，以通過更多世界一流車用電子廠商及工業用儀器製造商的認證。