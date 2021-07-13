大江(8436)正式入主和康生(1783)拿下三席董事、三席獨董，並由大江董座林詠翔出任和康生新任董事長。和康生今日開高走高，一度衝至39.65元，漲幅在4%以上，大江則是維持在平盤游移向下。

和康生昨日股東會全面改選董事及獨立董事，大江生醫拿下過半董事席次，股東會後旋即舉行董事會進行改選，由大江生醫董事長林詠翔新任董事長。由林詠翔領軍的大江集團，除了大江、和康生外，還有大江基因、大江生活、司碼瀷、光騰新藥等公司，透過旗下公司密集交流、共享技術業務資源，將可發揮綜效，創造營運利基。

大江生醫近期動作不斷，除了昨日宣告正式入主和康生之外，也宣布宣布與納斯達克上市公司NewAge Inc.(股票代碼：NBEV)簽署意向書，擬收購NewAge位於猶他州的生產設施及代工銷售業務，並與NewAge展開長期合作的策略結盟。

NewAge總部位於美國科羅拉多州，大江生醫將以此為集團美國總部，於2023年前打造新台幣超過30億元的生產規模，NewAge總部位於美國科羅拉多州，為全渠道保健品及快銷品龍頭企業，行銷全球75國，掌握全球400000多個獨家經銷商和銷售網絡。

大江生醫將取得NewAge位於美國佔地五萬平方公尺的工廠營運權，並接手該工廠既有代工業務，同時作為NewAge策略聯盟製造夥伴。最快預計於今年第四季可由大江生醫正式啟用。