臺灣步入高齡化社會之際，台新金(2887)旗下保德信人壽全新推出「金豐盛利率變動型美元終身壽險」，貼近社會脈絡與客戶需求，投保年齡涵蓋從0歲至85歲，並將保障延伸至110歲，提供熟齡族另一個資產規劃和傳承的選擇。

保德信人壽董事長蔡康提醒民眾，疫情未歇及國際情勢動盪，此時更要自己和家庭的財務保障做足準備，以穩健的部署因應各種突如其來的風險。為了滿足民眾與日俱增的家庭保障、資產累積、退休金準備或資產傳承的需求。

金豐盛利率變動型美元終身壽險」，以50歲男性投保基本保險金額10萬美元為例，原始躉繳保費為121640美元，享高保額折扣0.9%後，實繳保費為120545美元；假設未來各保單年度宣告利率為3.0%且選擇以增額繳清保險金額做為增值回饋分享金的給付方式，則至第六年底，其身故/完全失能保險金為164699.57美元，而至第十年底，其身故/完全失能保險金則為184619.11美元。

保德信人壽金豐盛利率變動型美元終身壽險，透過靈活有彈性的保險解決方案設計，投保年齡為現今業界涵蓋最廣，具有從0歲至85歲皆可投保的彈性、投保金額由3000美元至750萬美元的靈活性（0-15歲最高投保額度另有規定）、一次躉繳終身保障的簡單性，以及美元收付的資產配置和有機會享增值回饋分享金的多元性等四大特性，提供符合不同年齡層及各資產族群的保障需求。