美股消息面：

1.紐約聯準銀行公布每月調查結果，美國消費者對1年內的通膨預測從前一個月的4%升至4.8%，為連續第8個月揚升，並創下2013年展開這項調查以來新高。

2.新冠變種病毒肆虐，使全球疫情發展的不確定性升高，加上合稱OPEC+的石油輸出口國組織與減產盟友仍無法就8月的產量安排達成協議，周一紐約期油收跌46美分或0.61%，為每桶74.1美元。倫敦布蘭特期油跌39美分或0.51%，收在每桶75.16美元。

3.投資人觀望美國本周將公布的重要通膨數據和聯準會主席鮑爾的國會證詞，周一ICE美元指數尾盤微升0.1%，報92.264。

4.市場靜待美國通膨數據出爐，周一紐約期金小跌4.7美元或0.3%，收在每盎司1805.9美元。其他貴金屬方面，銀價收漲0.3%，為每盎司26.15美元。鈀金漲1.6%，為每盎司2852.81美元。鉑金漲1.2%，為每盎司1116.91美元。