繼上周南亞科率先舉行法說會後，記憶體製造廠旺宏(2337)將於7月27日接棒舉行2021年第二季法人說明會；預期第三季傳統旺季需求成長加上報價仍看漲，有利公司營運持續比第二季成長。資金回流電子股，旺宏股價也逐步墊高。

受惠需求續熱，旺宏2021年6月營收36.09億元，創同期新高，雖月減9.9%，但年增2成。第二季營收首破百億元，創下歷史同期新高，上半年營收210.54億元，也創下歷史同期新高，較2020年同期增加12.7%。

旺宏第二季相對淡季仍旺，單季營收約114.26億元，創下歷史同期新高紀錄，比今年第一季的96.27億元，增長近18.7%。上半年也創新高，上半年營收首度突破200億元。記憶體產業第二季需求續強且產品漲價，旺宏第二季營收比上季增加18.69%，獲利亦可望比上季成長。

展望全年，旺宏董事長吳敏求於日前法說會表示，預期今年營運表現將一季比一季好。旺宏董事長吳敏求先前表示，目前產能滿載，訂單需求強勁，今年營運將逐季成長，第一季會是今年毛利率低點。對於NOR Flash今、明兩年都將處於缺貨情況的預期不變。

旺宏第一季營收約96億元，年增2%，創歷年同期新高。毛利率34.3%，較去年同期拉升3個百分點。只是投入很多資源開發3D NAND Flash，研發費用增加，加上業外匯兌損失影響，旺宏第一季稅後淨利9.16億元，年減25%，每股純益0.5元。