台北市長柯文哲日前放話要「公布總統府人員施打疫苗名單」，時力立委陳椒華、邱顯智、王婉諭今日召開線上記者會呼籲政府，對疫苗第2類公費接種對象的預估人數一再膨脹、統計數據嚴重落差，以及特權疫苗與違規施打的責任能否追究等問題，向國人完整說明。

柯文哲日前接受媒體人趙少康訪問時，為了疫苗施打問題槓上中央，並放話說「總統府打了幾支疫苗，到時候我就來做個表公布」。但隨後接受媒體追問時，卻又避而不答，台北市副市長蔡炳坤則代為回應「台北市沒有名單」。

根據衛福部公布資訊顯示，疫苗第2類接種名單為中央及地方政府防疫人員，其中較為有爭議的部分，就是「維持防疫體系運作之中央及地方政府重要官員」。

陳椒華指出，疫苗若要讓風險較高的醫事人員、第一線防疫人員、長者等優先接種，國人都可認同。但近期發生不少特權疫苗、違規施打等亂象，很多狀況都是自我認知和地方政府自我解釋，就逕自列入第2類施打對象，這類層出不窮的特權施打，讓國人無法接受。

王婉諭說，指揮中心歷次公布的疫苗施打次序表中，第2類「中央及地方政府防疫人員」預估人數不斷增加，從今年2月的9萬人，到7月時變成19.7萬人，除了6月有提到是增加第一線警察外，其他時候都未說明到底是增加哪些人，第2類施打，恐已成特權疫苗插隊平台。

邱顯智表示，行政院在7 月 8 日公布的第2類累計接種人次是 17 萬人，但疾管署網站 7 月 5 日公布的疫苗施打統計卻已達 22.8 萬人次，與行政院統計出現約 6 萬劑的明顯落差。請指揮中心說清楚，當中的落差，接種對象是誰，而第2類施打中，哪些人是以什麼身分施打，指揮中心也有義務說向國人說明。