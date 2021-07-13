香港性感女神鍾麗緹在2015年參加戀愛真人秀《如果愛》，與配對的張倫碩擦出愛火，小倆口克服12歲的差距，在隔年步入禮堂，而昨（12日）是張倫碩39歲生日，鍾麗緹為丈夫連發3則慶生文，逗得張倫碩曬愛心貼圖甜回：「謝謝老婆」，夫妻隔空曬恩愛閃瞎眾人。

張倫碩昨迎接39歲生日，總是不吝嗇曬恩愛的鍾麗緹在微博發放閃文為老公慶生，她接連寫下：「我會給予你我所有的愛，我依然對我們的未來滿懷期待」、「我親愛的老公，祝你生日快樂 心想事成！愛你愛你」，逗得張倫碩曬愛心貼圖甜回：「謝謝老婆」。

鍾麗緹微博全文。（圖／取材自鍾麗緹微博）

近期忙著練拳擊的張倫碩，則發文透露：「今天生日也是在練習中度過的，生日願望是拿一個拳王回來」，釣出鍾麗緹崇拜直呼：「你是我永遠的唯一加油加油」，鍾麗緹相當支持張倫碩打拳擊，她感性說：「做你自己相信的事情，相信自己走在正確的道路上」。

鍾麗緹貼心為張倫碩準備拳擊台造型的蛋糕，她曬張倫碩手指受傷照，心疼說：「我希望更多的人能看到你的努力、你的自律、你的優秀，在我的心目中你已經是最完美的了，永遠的TOP1！拿冠軍吧！生日快樂，我們愛你」，同時，鍾麗緹也曬出夫妻合照，張倫碩裸上身大秀六塊肌，美魔女鍾麗緹則辣穿細肩帶上衣、戴拳擊手套，胸口美肌全都露，男帥女美組合羨煞眾人。