警方前往日租套房查緝，發現賣淫泰國女本人與照片「差很大」。（民眾提供）

防疫期間為避免「人與人連結」成疫情破口，警方持續網路巡邏，台中市第六分局西屯所員警日前發現，有應召站業者在網路張貼白晰皮膚、修長美腿、超兇上圍美女照攬客，上週前往日租套房跟監埋伏。奇怪的是，埋伏多天也不見尋芳客上門，最後持搜索票上門逮到3名「假觀光真賣淫」的泰國妹才「真相大白」，原來本人與照片實在「差很大」，頻頻遭客人打槍，甚至有一週僅接客1人的慘況。

台中警破獲「假觀光真賣淫」泰國妹。（民眾提供）

台中西屯派出所員警日前於網路巡邏時，發現色情業者利用網站刊登色情廣告攬客，照片中女子皮膚白晰、穿著性感內衣，露出傲人身材，員警循線前往西屯區文華路及逢甲路上日租套房埋伏蒐證，只是奇怪的是，埋伏多日卻不見尋芳客上門，員警於是在7月8日17時30分許，持台中地方法院核發的搜索票，登門查獲40歲楊姓色情業者及3名泰國籍賣淫女，真相揭曉，原來泰國妹本人與照片相差甚多，照片「修很大」。

警方查獲楊男意圖營利而利用日租套房，容留3名泰國籍性工作者女子，從事全套性交易工作，查扣工作用手機、日租套房磁扣、鑰匙、保險套、潤滑液及帳冊等相關證據。經檢視帳冊紀錄，發現3名泰國女子從6月初已開始在台中的日租套房流竄賣淫，但可能受到疫情影響，加上圖片實在修很大，每人每週接客都為個位數，甚至還有一週僅接客1人。

楊男甚至大吐苦水說，每次全套性交易2700元，他抽1千元，但生意很差，扣掉日租套房房租、三餐及消耗品等花費，自己倒貼老本。

警方將楊姓色情業者依妨害風化罪嫌移送台中地檢署偵辦；而3名泰國籍性工作者，依違反社會秩序維護法函請裁處，並移送移民署台中專勤隊收容。

警方強調，查緝不法不因疫情而停下腳步，遇有不法情事必定移送相關單位嚴辦；同時呼籲，疫情期間請民眾共體時艱，務必佩戴口罩、遵守避免群聚、保持社交距離，共同戰勝病毒。

★《中時新聞網》提醒您：因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施， 如有疑似症狀，請撥打：1922專線，或 0800-001922， 並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。