90歲賴姓阿嬤凌晨四點離家出走，就在東區東光園路與大智路口徘徊。（台中市第三分局提供／馮惠宜台中傳真）

台中1名高齡90的賴姓阿嬤疑和兒子吵架，「老人囝仔性」竟然半夜賭氣離家欲投靠女兒，因身無分文也不清楚女兒的住址，熱心店家報警求助。原本哭著說自己不要回家、拜託員警幫忙找女兒的阿嬤，得知員警成功聯繫上女兒前來接她後，才破涕為笑，不斷感謝警方的協助。

台中市政府警察局第三分局立德派出所員警何誠晉、林其賢日前凌晨4時獲報前往東區東光園路與大智路口協助失智阿嬤，熱心的店家向員警表示，這名阿嬤約凌晨4點哭著走來店門前，她上前關心時，得知阿嬤跟兒子吵架跑出家門，想要去找女兒，情急之下卻忘了帶錢出門，也不知道女兒新家的住址，她想幫忙也不知該從何幫起，只好請警方前來協助。

經了解，90歲的賴姓阿嬤平時就和兒子住在附近，員警從對談間研判阿嬤有些許記憶退化的現象，她自稱跟兒子吵架，堅持不願回家，哭著對員警說：「拜託啦！我要找女兒！」然因其女兒剛搬家，她不清楚女兒家的住址，一時之間也忘記女兒電話。

員警遂先使用人臉辨識系統確認賴姓阿嬤身分，正準備要幫她找女兒時，阿嬤也剛好記起女兒的手機號碼。員警立即協助撥打電話聯繫，阿嬤得知女兒要前來接自己回家，這才終於露出笑容。惟賴嬤女兒住在神岡區，到達現場約需40分鐘，阿嬤又不肯隨員警回派出所等候，幸好熱心的店家願意讓阿嬤在店內休息，等候女兒前來，眾人的好意讓阿嬤頻頻道謝。

警方提醒，三級警戒再延長，仍請民眾減少外出，出門時也請務必做好防護工作，遵守防疫政策。另籲請民眾，若在街頭發現需要協助的長輩，也請不吝伸出援手，留住長輩並通知警方協助，讓他們能儘快平安和家人團圓。