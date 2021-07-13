日本外務大臣茂木敏充13日記者會中宣布，日本將追加援贈約100萬劑AZ疫苗協助台灣對抗新冠肺炎疫情，疫苗預定於本月15日運抵台灣。外交部表示，這是日本政府繼上月4日捐贈124萬劑疫苗及本月8日捐贈113萬劑疫苗之後，日本對我國進行第三批援助，與前二批合計，共捐贈我方超過330萬劑疫苗。對日本的隆情義舉，外交部謹代表台灣政府及人民再次表達由衷謝意。

外交部發言人歐江安表示，全球疫情尚未停歇，日本面臨自身疫情嚴峻之際，仍三度宣布援贈台灣疫苗，持續以實際行動有效馳援，力挺台灣對抗疫情。日本溫暖的友誼與關鍵協助在台灣國內引起熱烈迴響，總統蔡英文多次透過推特致謝，台灣人民也相繼發聲感謝日本。

她說，日本捐贈大量疫苗增加我國國民接種機會，保護我國民生命及健康，進而增強台灣對抗疫情的信心及力量，我國全國上下及各界人士均永銘在心。相信在台日雙方齊心協力之下，定能有效克服疫情蔓延，早日恢復正常生活並深化台日雙方各項合作交流。

歐江安強調，台日友誼堅毅不移，外交部再次感謝自由民主夥伴的溫暖協助及鼎力支持，我方願與日本心手相連、一起加油，為根除病毒共同奮戰。台灣衷心祝福日本戰勝疫情挑戰，並祝福即將舉辦的東京奧運會順利成功、台日雙方情誼地久天長。

她說台灣與日本共享自由、民主等基本價值，互為重要夥伴及珍貴友人，在需要時候，彼此馳援，友誼難能可貴。我國將在此堅實基礎上繼續深化台日友誼，並促進雙方合作夥伴關係在穩定中不斷發展。