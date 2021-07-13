今天是微解封首日，各地紛紛出現人潮，有網友在網路上PO文，直呼今天公車上大爆滿，滿到以為病毒消失，還有人直擊，捷運人潮已經回到疫情前一樣擠，無法維持社交距離，7分鐘一班已經不夠載。

微解封首日就傳出亂象！一名網友在PTT發文，抱怨今天公車大爆滿，「滿滿滿，我還以為病毒死翹翹、疫苗都打光光了，應該很安全吧，是吧」。不只公車，連捷運也湧現上班人潮，有搭捷運上班的PTT網友表示，現在公司一堆都要求員工回來上班，結果北捷還是7分鐘一班，車廂變跟疫情前差不多擠，感嘆「社畜是不是去死一死啊」，都微解封了捷運、公車是不是該增班了。

對此，網友紛紛留言：「社畜八仙過海，自求多福」、「路上車子幾乎快恢復疫情前」、「現在還沒塞爆只差在學生還沒回來，上班的都回來了」、「剛去菜市場，攤販一堆在抽煙的，感覺已解封」、「我家樓下私人托嬰今天都開始帶了」、「一堆地方微解封，不用上班嗎？」

還有人表示，他今天也被叫回公司上班，但公車班距依舊是20分鐘一班，質疑都微解封，公車司機也都打疫苗了，不增加班次怎麼準時上班？「還要跟一堆出來逛街的老人搶位置」、「可以增班了啦，人都跑出來了不多開車來載很奇怪」、「因為客運跟著政府三級，沒解除都維持減班」。