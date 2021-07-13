勞動部日前宣布「6月6日起全台移工暫緩轉換雇主」，一直到今天才又全面重新開放，但據統計，在6月5日為止經核准轉換雇主或工作尚待新雇主接續聘僱者計9844人，若加計已申請轉出、未被核准的移工初估約1萬人，但這些勞工因為禁轉政策被迫再失業逾1個月，勞團呼籲，應自該移工受影響日起，應發給第一次1萬元紓困補償。

勞動部重新在7月1日，開放「家庭看護工」的轉換；7月13日，勞動部再度開放所有移工的轉換。但國際勞工協會質疑，這上萬名移工既「失業」又「被迫無法就業」了25天或37天，勞動部難道不應給予任何的補償嗎？

印尼移工阿恩表示，雇主表示因為新冠肺炎因此無法讓她轉換，已經1個月沒有工作，也無法寄錢回家，但沒有一個台灣人被迫停止找工作，「為何我們就無法工作」，我們也有小孩子，勞動部希望不能工作時應每月給予1萬元補償。

菲律賓看護工Ana說，去年在養護機構因為勞資爭議因而離開原雇主，後來安置至TIWA，並在今年5月25日取得轉出函，但6月6月就遇到禁止轉換，「為何本勞可以換，我們卻不能換工作？」，希望台灣政府給他們賠償。

國際勞工協會專員許淳惟指出，雖然政府提供種種紓困，但無論全時或部分工時紓困都要求應投保就業保險，但就業保險法就把外國人排除在外，惶論領取補貼或失業給付。

勞團呼籲，勞動部應給予受禁止轉換影響的勞工紓困補償，自該移工受影響日起，應發給第一次1萬元紓困補償；於受影響日滿30日次日，發給第二次1萬元紓困補償；也應盡速修訂《就業保險法》，讓所有移工都有加入就業保險。