中央氣象局表示，今(13)日各地大多為多雲到晴，上午苗栗至嘉義沿海地區有零星短暫陣雨，午後西半部地區及宜花山區有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率，若對流發展得較晚，降雨也可能持續至晚間，台東及恆春半島受東南風影響，不定時會有零星降雨；溫度方面，各地高溫炎熱，普遍可以來到32至35度，台南、高雄、屏東、台東及宜蘭地區更有局部36度以上高溫發生的機率，須特別留意。

氣象局簡任技正伍婉華表示，今天天氣依舊炎熱，上午苗栗到嘉義沿海有零星降雨，其他地區都是多雲到晴，下午西半部、東北部、東部山區有午後雷陣雨，有局部性大雨出現機率。

溫度方面，早上9點台東長濱測站已經測得35.1度，各地高溫仍在上升當中，今天西半部高溫約34到35度，東半部、澎湖、金門約33度，馬祖約31度，其中宜蘭、台東、高雄、屏東近山區河谷有連續36度以上高溫出現機率，氣象局已針對上述地區發布高溫橙色燈號，台南市近山區或河谷則為黃色燈號，請民眾注意。

伍婉華指出，明(14)日起天氣型態將有改變，籠罩在台灣上空的太平洋高壓逐漸北抬減弱，南方熱帶海面上適合對流雲系發展的暖濕環境會靠近台灣，明天清晨到早上，中南部沿海有零星降雨，東半部、恆春半島整天有短暫陣雨的可能，西半部則要注意午後雷陣雨，尤其中南部山區與各地山區有局部性大雨機率，澎湖、金門、馬祖也有降雨機率，不過天氣依舊悶熱，未來熱帶系統發展將是關注重點，氣象局會持續監控。