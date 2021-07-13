從一天只有100元生活費，到現在月領4萬的科技部補助，北科大能源與冷凍空調工程系博二生李俊翰身兼冷凍空調工程實務專業、薄膜除濕研究專長，已發表8篇國際期刊論文，並創下北科大唯一二度成為全校優秀青年代表的紀錄。

李俊翰還獲教育部學海築夢計畫補助，原訂暑假遠赴美國伊利諾大學香檳分校實習，可惜疫情再次打亂計畫。對於自己從逆境中翻轉，他表示：「天無絕人之路，是北科大產學訓專班的創立，讓我有了翻身的機會。」

今年26歲的李俊翰來自台中，國中時期家裡經濟開始出問題，常有債主找上門，討債電話響不停，只能將電話線拔掉。因家裡有房不能算清寒，國中老師幫他申請補助金跟獎學金，「別人吃打菜的團膳，我是拿補助的便當，當時覺得自己很像異類。」

母親原本希望他跟哥哥一樣讀夜校貼補家用，好在哥哥堅持他不用分擔家計，國中老師也建議他上高職學習技能。就讀台中高工冷凍空調科，他發現自己對實作有熱情，以前三名成績畢業，統測卻失常，上不了第一志願北科大。

當時2013年，北科大率全國之先開創產學訓專班，這是產業、學校及勞動力發展署三方合作的學制，大一接受全日制1800小時的職業訓練，並考取冷凍空調乙級證照。大二至大四進入職場成為正職員工，周末再到學校修課。

李俊翰立刻把握這個一舉擁有北科大學歷、工作、證照的機會，成為能源系產學訓專班第一屆學生，更以第一名的成績畢業。

一開始他便下定決心不向家裡拿錢，用就學貸款支付學費。大一在勞發署桃竹苗分署（簡稱桃分署）受訓，每天只能花100元買三餐。為了省錢，常從楊梅火車站徒步4、50分鐘走回桃分署。

李俊翰靠著不斷努力，自己人生已獲得翻轉，他現在北科大讀博士，並擔任能源系兼任老師，未來希望應聘大學教職。在人生的道路上，經濟困難曾讓他舉步維艱，卻也使他更加惜福，穩健邁向目標，盼貢獻所學回饋社會。