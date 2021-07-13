今（13）日微解封首日，新北市長侯友宜上午表示，一早就指示相關局處了解戶外景點、步道及場館人車流管制情形，目前為止情況良好，區公所、警察會持續現場監控，在保持低度活動同時，市民能舒散身心也顧好防疫和健康。

侯友宜表示，新北市微解封開放的是風景景點、步道及場館這些戶外空間，今天又是上班日，一早特別讓相關局處了解人車流的管制，目前為止都非常的良好，沒有群聚的現象。

侯友宜說，仍會啟動基層監控，包括人潮儀表板及區公所、警察到現場查看，希望低度活動同時能夠確保喜歡戶外風景區的市民朋友有身心舒散的好地方，不但要防疫也要顧健康，最重要把疫情控制好，讓民眾早日回到新型態的安全生活。

侯友宜強調，新北市還有很多隱形傳播鏈還沒阻斷，加上疫苗覆蓋率全台不足，所以還是希望警戒三級原則下，市民朋友仍然保持低度活動，才能有效控制傳播鏈，讓疫情回歸到最地板值，讓市民早日回到正常生活。剩下最後兩個禮拜的警戒三級，大家一起努力，低度的活動，遵守政府的防疫規定，相信兩個禮拜後，未來的成果是好的。