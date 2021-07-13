后豐鐵馬道花梁鋼橋正進行上部橋體進行除鏽上漆工程。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

后豐鐵馬道花梁鋼橋正進行上部橋體進行除鏽上漆工程。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

百年歷史建築后豐鐵馬道花梁鋼橋建於1908年，長年經歷地震、颱風侵襲，造成橋墩基礎土石流失及掏空，去年修復完成。為保存歷史建築橋梁，台中市觀光旅遊局今年投入1800萬元，針對上部橋體進行除鏽上漆工程，完工後將提升安全性、耐用性及整體美觀。

花梁鋼橋為縱貫鐵路舊山線重要橋梁之一，建於日據時期，2004年2月6日由原台中縣政府登錄為「歷史建築物」，總長為382公尺，呈現當時工藝及技術，造型優美具歷史回憶。

觀旅局表示，因鋼橋橋墩基礎土石流失及掏空，自2013年起持續編列預算整修，於去年10月底修復，並回復仿古外觀。為延長鋼橋使用年限，今年投入1800萬元，針對上部橋體進行除鏽上漆，工程於5月中旬開工、明年2月底前完工，將提升安全性、耐用性及整體美觀。

觀旅局指出，目前施工單位日夜加緊趕工，以利未來提供良好遊憩環境，為配合中央流行疫情指揮中心宣布自13日起部分微解封，「后豐鐵馬道」即日起開放自行車道通行，施工方式將改採夜間施作上層橋體與日間施作下層橋體進行除鏽塗裝，以維持通行。

觀旅局提醒，民眾進入施工區域時，因除鏽塗裝可能產生粉塵及氣味問題，切勿逗留儘速通行，並請注意安全，施工造成不便，敬請見諒。完工後將為在地居民及遊客帶來更亮麗友善的休憩設施及騎乘環境，一起見證百年歷史建築之美，並安心享受疫後騎乘鐵馬樂趣。