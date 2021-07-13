美國總統拜登上周簽署行政命令，針對貨櫃滯留、延期費（D&D）進行調查，盼能解決出口商運輸成本飆高的問題，提升國內企業的競爭力，然而世界航運理事會（WSC）則認為，政府出手管制無法解決現況，反而會讓事情變得更糟，只要美國民眾的需求仍強勁，供應鏈緊繃的根本問題就無法緩解。

英國媒體The Loadstar報導，針對拜登有意干預貨運市場的舉動，WSC執行長John Butler表示，「市場是由供需狀況而定，這並不是部分業者的問題，美國貨運供應面臨前所未有的壓力，解決的唯一方法是讓需求正常化，而不是監管政策。」

WSC也指出，政府的相關行動只會讓狀況惡化，事實上，所有航運商為了解決疫情造成供應鏈中斷而出現的極端物流量，已用盡全力，但船舶靠泊港口和卸載貨物速度仍然受到影響，才會出現大家所看到的情況。

John Butler補充說道，貨運供應鏈的每個環節密不可分，因此只要一個環節出狀況，連鎖反應就會發生，「如果進口商沒有倉庫來放置這些貨櫃，運送的鐵路和卡車就開始延宕，導致碼頭無法清空，大型的貨櫃船也無法正常進出口，一切都是過量的需求所造成的。」

儘管如此，John Butler仍願意與聯邦海事委員會（FMC）合作，他說：「只要托運人可以回報任何違規行為，就可以對其進行適當調查，並對任何不當的行為採取行動。」