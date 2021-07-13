新造的35噸巡防艇PP-3593艇，昨12日下午航抵布袋海巡隊，正式成為布袋海巡生力軍。（布袋海巡隊提供∕呂妍庭嘉義傳真）

新造的35噸巡防艇PP-3593艇，昨12日下午航抵布袋海巡隊，正式成為布袋海巡生力軍。（布袋海巡隊提供∕呂妍庭嘉義傳真）

海巡署艦隊分署「籌建海巡艦艇發展計畫」，新造的35噸巡防艇PP-3593艇，昨12日下午航抵布袋海巡隊，正式成為布袋海巡生力軍，可望讓未來雲、嘉海域執法、救生救難及防疫任務等能量再升級。

布袋海巡指出，新型35噸级巡防艇採用噴水式推進器高速主機，最高航速達45節，時速約83公里，續航力可達600浬，船體部分使用鋁合金材質，強化船舷防撞功能，未來對拒不配合違法船舶，將可採強勢登檢作為。

另PP-3593艇在消防滅火功能上配備高壓水砲系統，最大射程超過60公尺，日後取締、驅離違法越界大陸漁船時，對方如拒停檢查，更能發揮強勢執法手段，有效提升雲、嘉海域取締及救援能量。

配合布袋海巡隊轄區特性，待疫情趨緩後，春、夏季自布袋往返澎湖客輪及水上摩拖車等遊憩活動興盛，旅客大增，如需緊急救護時，PP-3593艇可立即馳援前往，促進海上救援任務上更順遂。