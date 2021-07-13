新北市淡水區公所為了將具有淡水歷史意義及文化保留，舉辦淡水和平公園「文學步道」命名大募集活動。（淡水區公所提供）

新北市淡水區公所為了將具有淡水歷史意義及文化保留，舉辦淡水和平公園「文學步道」命名大募集活動，7月14日至8月14日進行網路募集徵稿，預計8月30日公布評選得獎名單，活動首獎達2萬元，歡影民眾踴躍參加。

淡水區公所表示，淡水擁有令人著迷的人文風情、豐富自然生態、悠久歷史與文化。這獨特的背景，讓許多詩人、文豪及畫家以淡水為主題創造出令人讚嘆的優秀作品，因此作品的傳承及保存有著重大的意義。

淡水和平公園啟用於2022年，公園命名「和平」由來為淡水經歷多次戰爭並淪為戰場，居民為了祈求和平永在，而將意念蘊藏於公園名內，而公園鄰近滬尾藝文休閒園區、古蹟滬尾砲台、公園內有一滴水紀念館，是淡水兼具歷史及文化的「文化藝術公園」。

淡水區公所為讓遊客或淡水區居民能更了解在地文化、詩詞之美，特別蒐集了屬於淡水的詩詞與畫作，在和平公園內闢建了一條文學步道。為了賦予文學步道新生命，規畫命名活動。

藉由活動賦予「文學步道」新名字，有亮點、好記憶並貼近其歷史背景，活動首獎為2萬元，也讓大家能駐足文學步道，慢慢欣賞並體會文人的智慧與美學，相關訊息可上活動網址查詢。