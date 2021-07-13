If you have to save championship point do it in style like Su-Wei Hsieh and @elise_mertens 🤩#Wimbledon pic.twitter.com/n82O13eaQn — Wimbledon (@Wimbledon) July 11 2021

台灣女網好手謝淑薇和比利時女將梅騰絲從今年5月開始搭擋後，隨著配合的比賽增加也提升默契，兩人在溫布頓錦標賽女雙一路闖關，最後決賽化解對手2個冠軍點並逆轉勝，其中一個冠軍點台比聯軍在底線、網前各司其職，最後由謝淑薇在網前迅速反應，漂亮拿下分數，讓退休名將「女金剛」娜拉提諾娃（Martina Navratilova）大喊不可思議。

溫布頓官方推特分享這一分得精彩剪輯畫面，當時俄羅斯組合庫德梅托娃（Veronika Kudermetova）／維辛尼娜（Elena Vesnina）已經拿下第一盤，第二盤5比4領先並輪到維辛尼娜發球也拚出了賽末點兼冠軍點，下一分發球後，謝淑薇很快就上網等待機會，梅騰絲在底線和對方周旋幾次後，對手回擊觸網落在網前，謝淑薇迅速搶救，對方立刻回過來，謝淑薇把球擊向對手兩人中間，拿下精彩的一分，也讓對手無法順利結束比賽。

溫網官方寫道：「如果要救下冠軍點，就像謝淑薇和梅騰絲這樣，用氣派的方式完成吧！」退役名將娜拉提諾娃也分享這則推文，並表示：「不可思議的一分！」

對於溫網女雙決賽逆轉勝，謝淑薇說：「決賽總不會讓你打得很輕鬆，我們的對手真的拚得很兇，我們都知道這是整站賽事最後一場比賽了，除非最後一分結束，大家都會持續奮戰。」梅騰絲則稱讚搭擋：「淑薇有些截擊我真的做不到，她是魔術師。」