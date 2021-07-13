全國三級警戒延長，中央宣布今天起實施微解封措施，但幼兒園不在規範內，許多家長期盼能放寬規定，對此，行政院長蘇貞昌表示，現在幼兒確診病例還是有增加趨勢，令人擔憂，加上全國施打疫苗覆蓋率不高，還是要等一段時間。

蘇貞昌表示，中央有專家會議，針對疫情各方面進行科學研究，並斟酌適時放寬限制，由於疫情不斷發展，仍不能掉以輕心，因此三級警戒不得已要繼續，但可以彈性調整，不過，全臺灣各地區、縣市都有不一樣的情況，因此，中央給的規範一定要做到。

至於幼兒園是否微解封，蘇貞昌說，現在幼兒還是有相關病例，甚至還有增加，令人擔心，所以必須謹慎小心，他說，許多幼兒年紀小還不能打疫苗，加上全國接種疫苗覆蓋率還不高，所以還要等一段時間，呼籲民眾若符合資格，能盡速施打，提高覆蓋率。

蘇貞昌強調，現在疫苗一直進來，也都有非常好的制度，可以登記意願、預約，呼籲大家務必盡量打疫苗，就像戴口罩一樣，保護好自己、保護家人，讓社會安定、國家安全。