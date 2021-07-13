法國精品集團LVMH旗下的酒商酩悅軒尼詩(Moet Hennessy)宣布，已經與義大利酒商金巴利(Campari)合作，將共同投資和新設一家歐洲的葡萄酒和烈酒電子商務公司。

兩家公司在周一的共同聲明中表示，金巴利將以自家的線上葡萄酒和烈酒公司Tannico所持有股份，轉讓給一家新成立的合資公司。

根據監管單位批准的文件資料，金巴利會將新合資公司的一半股權，以2560萬歐元的現金出售給酩悅軒尼詩。

酩悅軒尼詩執行長Philippe Schaus指出，電子商務已經成為葡萄酒和烈酒日漸重要的銷售管道，全球的疫情已經引發了明顯的增加。

新的合資公司將由Tannico現任執行長Marco Magnocavallo擔任。Tannico的業務有90%為B2C，該公司還持有一家法國葡萄酒電子商務交易平台Ventealopriete.com的多數股權。