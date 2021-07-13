台股13日以17931點開高，盤中漲幅最一度擴大至18018.04點，再度改寫歷史新高，攻克「萬八」大關。權值股台積電（2330）、大立光（3008）、聯發科（2454）及聯電（2303）等全數上揚，加上車用電子族群一輪猛攻，錩新（2415）、強茂（2481）、怡利電（2497）亮燈漲停，電子股接棒態勢濃厚，資金大舉自傳產股撤出。

反觀航運、鋼鐵股13日近乎全數臉綠，資金陸續自傳產股撤出。傳出美國總統拜登擬以行政命令來壓抑海運公司的運價，航運三雄高檔劇烈震盪，長榮大跌近7％、陽明下跌逾3％、萬海亦下挫逾2％；散裝航運則是首當其衝，益航、新興、四維航軍大跌6～9％，「航海王」半途落難。

此外，鋼鐵股近期也表現「軟腳」，指標股中鋼6月營收表現亮眼，達388.23億元，較去年同期大增62.3％，且法人預估今年全年營收有望再突破4千億元大關，惟股價13日卻下挫近2％，繼前日失守5日線後，再度跌破月線、季線。

法人指出，台股下半年電子股將更具主流架構，惟傳產股受惠歐美解封，報復性需求將湧現，包括紡織、製鞋、運動休閒等仍有持續表態空間，電、傳仍將相輔相成。