三級警戒微解封，休業1個多月的台南大東夜市12日晚間率先復業後，儘管攤商、人潮大減，但麻將遊戲攤位前仍有民眾群聚玩遊戲，市府經發局13日表示，針對攤商未能保持戶外社交距離及沒有做好隔板，將移送衛生局依《傳染病防治法》裁罰3000元以上、1萬5000元以下。

市長黃偉哲也強調，提出復業防疫計畫書的是夜市管理者，市府主要針對管理者，一旦攤商或消費者違反《傳染病防治法》，該誰負責就由誰來負責任。

大東夜市昨晚復業就被檢舉有人群聚玩麻將遊戲，經發局長陳凱凌認為，個別攤商必須做好保持社交距離等防疫規範，並要求消費者配合；如果攤商沒有做到宣導，或不符合防疫計畫書的內容，市府就會開罰。至於消費者部份，則是要做到戴口罩、禁止邊走邊吃等，經查群聚遊戲並不屬於消費者責任部分。

據了解，每周一、二、五營業的大東夜市微解封率先復業後，首晚的攤商只有1／3，逛夜市的消費者也只有疫情前的1成左右，但夜市中的麻將遊戲攤，卻被民眾檢舉群聚。經發局調查發現，該攤每桌人次並未超過室外10人的規範，但攤商沒有做好隔板及保持社交距離等防疫措施，因此仍將移送衛生局開罰。

據查，台南市13日即將營業的夜市，有：東區大東夜市、北區成功夜市、永康復華夜市、安南區同安夜市和中洲寮夜市、仁德區鍾厝夜市、新化區正新路夜市和善化夜市等8處，相關防疫措施是否到位？引起各界關注。