大幅升級相機硬體的SONY，今年以旗艦機Xperia 1 III擠下華為P系列連續四年的最佳拍照手機寶座，獲TIPA評選為2021全球最佳拍照手機，本月於台灣上市開賣(至7/18開放預購，7/19上市)。新機開賣期間於傑昇通信門市預購，除了享有價值近9千的獨家大禮包，全台門市再加碼SONY粉絲月，持任一款SONY手機至傑昇通信門市，先送200元配件金及抽獎券，再享免費手機清潔及健檢等回饋服務。

北台灣連鎖通訊門市─傑昇通信表示，SONY Xperia 1 III的拍照表現不僅受歐洲專業評測機構肯定，本次更以全球首款4K 120Hz螢幕，相機獨創四組光學可變焦段及首款潛望式望遠變焦鏡頭，搭配3D iToF感光元件即時測量距離，令手機很難達成的「追焦」感受，在拍攝好動毛孩跟兒童更容易，讓人以為正在操作SONY專業相機。

而大家熟知的IP65/IP68防塵防水功能已算是標配，散熱則是SONY的課題，Xperia 1 III加大到4500mAh的電池容量與透過H.S. 電源控制（熱抑制電源控制），緩解充電時手機過熱而導致裝置效能降低或電池效能下降，同時延長電池壽命，機身在透過加大石墨烯散熱構造，兼顧效能與散熱運作，亦獲得不少好評。

SONY Xperia 1 III新機開賣期間於傑昇通信門市預購，除了享有價值近9千的獨家大禮包，全台門市再加碼SONY粉絲月，持任一款SONY手機至傑昇通信門市，先送200元配件金及抽獎券，再享免費手機清潔及健檢等回饋服務。（傑昇通信提供／黃慧雯台北傳真）

SONY大師級5G旗艦機Xperia 1 III新機預購活動，傑昇通信更組合近9千元獨家禮包，內容包含9H鋼化滿版玻璃保貼（市價$690元）、軍功六角空壓防摔殼（市價$590元）、20W PD雙孔快充頭（市價$590元）、C to C快速充電線（市價$499元）、10W無線充電盤（市價$590元)、頸掛式運動藍牙耳機（市價$990元）、輕巧美型隨身杯（市價$899元）、笛頌三效益生菌2盒（市價$1380元、笛頌三效芝麻眠2盒（市價$1380 元）及笛頌金盞花葉黃素2盒（市價$1380元)等多項實用好禮。

不僅如此，傑昇通信更加碼舉辦「SONY粉絲月」與索粉同樂，索粉持品牌任一款舊機來傑昇通信門市購買SONY Xperia 1 III，還有舊機換新機最高2萬元的回饋。預購新機的索粉，除了上述的獨家超值豪華禮包，還能獲得多功能手機觸控支架筆、免費手機清潔、手機健診服務，及參加好禮月月抽活動，再抽Apple iPhone 6S（32G）、Samsung Galaxy M11及兒童藍芽智慧手錶等多項3C大獎。