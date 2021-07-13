鴻海與台積電宣布完成各500萬劑的BNT疫苗簽約採購，行政院發言人羅秉成昨（12日）舉行記者會表示，政府全力支持，捐贈單位全力奉獻，才能在完成這項重要的捐贈案。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆認為，常聽到政府官員說如何協助民間企業購買疫苗，這件事看似小事，但卻透露出蔡政府相關官員自覺或不自覺的倨傲心態，希望政府要有所警惕才是。

游盈隆今（13日）在臉書發文表示，有件事，自己如鯁在喉，不吐不快。那就是，蔡政府對鴻海、永齡、台積電、慈濟等民間企業、基金會或宗教團體主動出錢出力對外洽購疫苗一事的態度。

游盈隆直言，蔡政府相關官員經常掛在嘴邊的話「政府會『協助』辦理相關法律文件.....」等的話語，聽久了，坦白講很不舒服。為什麼？因為疫苗嚴重短缺本是政府的施政缺失，和民間企業、基金會或宗教團體無關。

當有民間企業、基金會或宗教團體看情況緊急，紛紛主動跳出來「協助政府」對外買疫苗時，游盈隆認為，政府感謝都來不及，怎麼可以主客易位，反過來口口聲聲「協助鴻海」、「協助台積電」、「協助慈濟」，彷彿忘了疫苗採購是政府的責任和義務，即便民間企業或團體對外洽購疫苗，仍須政府同意、授權和辦理相關法律文件，但這不應混淆政府與私部門的份際。

游盈隆稱，大家很少或沒有聽到政府感謝鴻海、台積電的「協助」，比較常聽到的是政府官員說「如何如何協助鴻海、台積電和慈濟」，這件事表面上看似乎是小事，但卻透露出蔡政府相關官員自覺或不自覺的倨傲心態，希望政府相關官員能有所警惕才是。