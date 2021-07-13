以全NBA明星陣容組成的美國夢幻隊似乎碰到難題了！繼日前爆冷敗給奈及利亞之後，今天又遭到澳洲的狙擊，83比91吞下2連敗，杜蘭特與利拉德聯手也都無濟於事。

如果追溯到2019年世界盃的話，當年美國隊以難堪的第7名作收，連同不敵奈及利亞與澳洲，美國隊在最近5場比賽吞下4場敗績，想要在東京奧運尋求4連霸恐怕難度很高。

或許還只是熱身賽，但夢幻隊打得並不夢幻，反而是漏洞百出，利拉德首節攻下11分，美國隊半場領先澳洲9分，杜蘭特僅攻下4分。

易籃後，澳洲展開反擊，單節32比18攻勢，反以69比64，帶著5分優勢進入第四節。杜蘭特開始發飆，卓雷蒙格林與塔圖都加入戰局，美國隊82比80反超比數，但效力於馬刺的米爾斯連續得分，澳洲在最後1分鐘要回5分領先優勢，此時塔圖竟然在三分線外投了一顆「麵包」球，喪送了夢幻隊反撲契機。

這場比賽可以看出團隊默契的重要性，澳洲隊不斷利用中路突破製造美國隊的防線失誤，進而讓球員獲得出手好時機，整場比賽澳洲隊投籃命中率53%，比起美國隊高出不少，尤其是米爾斯攻下全場最高22分，爵士好手英格利斯17分，七六人悍將塞布爾12分，澳洲隊靠著3名NA球員攻下51分，讓美國夢幻隊吞下史無前例的熱身賽2連敗，寫下難堪恥辱。