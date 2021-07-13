盧姓男子經營夾娃娃店，因機台未經評鑑，遭台北市商業處認定為電子遊戲機，交由警方依《電子遊戲場業管理條例》非法經營電子遊戲場罪嫌送辦。台北地檢署認為，盧男的機台具有「保證取物」功能，符合選物販賣機評鑑要件，縱使機台未經評鑑，也不構成刑責，遂處分不起訴。

對於夾娃娃機是否受《電子遊戲場業管理條例》規範，行政與司法不同調，引發諸多爭議。依經濟部見解，夾娃娃機若未經評鑑通過，則為電子遊戲機，受該條例規範；但高等法院曾有判決指出，若本質上不是電子遊戲機，則不在該條例範疇內，不必由經濟部評鑑分類。

警方移送指出，盧男未領有電子遊戲場業營業級別證，卻在台北市中正區信陽街開店，擺放未經評鑑而屬電子遊戲機的夾娃娃機35台，台北市商業處今年4月前往查核後，認定盧男涉犯《電子遊戲場業管理條例》非法經營電子遊戲場罪嫌。

檢察官則認同司法見解，指夾娃娃性質上若不是電子遊戲機，自然不受該條例規範，不適用其申請檢驗及評鑑分類規定。依經濟部的評鑑分類，夾娃娃機是否為「選物販賣機」，須檢驗是否有保夾功能、物品價值與保夾金額相當、不可影響取物可能性、不能更動操作流程或影響操作結果。

檢察官勘驗盧男的機台後，認為都符合選物販賣機的評鑑要件，因此不能僅已機台未經評鑑，就認定是電子遊戲機，縱使盧男未申請電子遊戲場業營業級別證，也不違反《電子遊戲場業管理條例》，遂依罪嫌不足，處分盧男不起訴。