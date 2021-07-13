今天（13日）開始微解封，宜蘭縣政府指上周五、六、日的國道5號車流量，每日均達5萬輛次，是中央發布三級警戒以來國5車流量最高的假日，車流已達以往連續假日車流的七成，雖然車流增加，觀光業者坦言業績約好上一成，但擔憂微解封的生意是「看得到吃不到」，必須等到7月26日後情況才會明朗。

縣府交通處指出，國5從三級警戒發布後車流就驟減，端午連續假日單日國5車流約3萬輛次，但從端午節後，國5車流就隨染疫人數下降而增多，7月9、10、11日每天單日車流都達5萬輛次，是三級警戒以來最高。

交通處指出，從車流量來看，已有用路人選擇在宜蘭過一晚，周日再北返，往花東地區車流增幅較少，從數據來看顯示跨區移動增溫，交通處會持續觀察作為防疫措施的參考。

宜蘭縣觀光協會理事長王文新表示，來宜蘭的遊客仍以一日遊居多，雖然生意好一成，但一成其實對營業額幫助有限，還不如控制好疫情，等7月26日業者再來搭配行銷讓整體觀光產業復甦。

王文新坦言，之前礁溪有飯店業者有確診者足跡，結果飯店因此暫停營業、清消，實在得不償失，雖然微解封，但宜蘭也有業者不對外營業，盼能先控制好疫情，微解封不是完全沒幫助，但好處並不多。