財政部南區國稅局指出，109年度綜合所得稅首批退稅即將於110年7月30日撥入個人指定帳戶或寄發退稅憑單，包括今年6月30日前採用網路、稅額試算以線上登錄或電話申報者，還有5月10日前向戶籍所在地稽徵機關以二維條碼或人工申報者。

至於其他在6月30日前完成申報者，還有8月2日前如期申報的醫護人員為第二批退稅族，今年10月29日將拿到退稅款。

而逾期申報者皆為第三批退稅，退稅款為2022年1月20日入袋。

國稅局進一步說明，退稅方式有直撥退稅及一般退稅兩種，民眾如果採直撥退稅，國稅局會直接將退稅款撥入指定帳戶；未採直撥退稅者，則寄發退稅憑單予納稅義務人。

退稅金額不滿5千元的小額退稅，可向指定付款銀行兌領現金。非小額退稅案件，則必須提出票據交換才能領到退稅款。

我國今年首批退稅憑單兌領期限為今年7月30日至9月30日止，民眾如接獲退稅憑單，應盡快向指定的金融機構兌領或提出票據交換。