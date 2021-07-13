鴻海以及台積電在11日正式與上海復星簽約，成功為台灣購買到1000萬劑BNT疫苗，而蔡英文政府卻在昨(12)日舉辦記者會，挨批「邀功」。資深媒體人王淺秋也表示，民進黨這個無能政府，根本就不知反省。

王淺秋今日在臉書發文表示，明明是政府無能！讓民間企業不得不幫忙想辦法採購疫苗捐贈，遭百般刁難終於買到，政府沒有感謝，卻大言不慚拿來宣傳是「蔡英文的勝利」打敗大陸干預。明明是政府無能！至今採購只進來153萬劑，現在竟然還關上了地方政府、民間再採購的門，稱「沒有再開專案的必要」。

如今已施打疫苗最多的，反而是美日所捐贈的AZ以及莫德納，王淺秋表示，台灣人民防疫得靠他國救濟，這種丟臉的事情卻反而成為蔡政府大內宣的功蹟。

王淺秋批，台灣的防疫政策出現問題，造成死亡率高於許多國家，這樣無能的政府，卻還能顛倒黑白來宣傳，不知反省，簡直無恥。