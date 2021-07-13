全台微解封，力麗集團飯店事業群旗下九間飯店包含力麗哲園飯店台北館、花蓮館、日潭館、月潭館與高雄哲園學產文教會館，力麗馬告生態園區的棲蘭山莊、明池山莊及儷山林日月潭館、墾丁館及關係企業宜蘭力麗威斯汀度假酒店等10個館重啟營運，並推出『OH! Summer溜一夏』微解封住房優惠專案，只要1688元起，提供國人多元選擇。

為讓旅客能安心喘口氣，力麗觀光董事長蔡宗易嚴格要求飯店全面以五大安全規範條款讓旅客安心，包含：一、50%住房率為上限; 二、客房隔開入住; 三、安心餐食暫僅供套餐，以外帶或外送至客房; 四、公共區域每小時消毒一次; 五、設置員工分流管理; 後續視中央流行疫情指揮中心發佈之最新資訊進行滾動式調整。

力麗觀光旗下飯店遍佈全台，各館皆推出特色住房套裝吸引旅客目光。以餐飲聞名的力麗哲園台北館，好稻程餐廳主廚手工菜讓許多饕客難忘，這次推出的饗樂台北1688元起住房專案，內含雙人房入住乙晚及兩客排餐，小資男女也能輕鬆負擔；另外還有每日限量1間的三天兩夜4999元起饗樂專案，除了包吃包住，再贈送私人專車8小時供房客運用，專車出遊更安心。

喜歡輕鬆旅行的消費者，力麗觀光各地區飯店的三天兩夜住房專案是您最佳首選，無需費心規劃遊程，輕裝就能即刻出發。首推位於宜蘭的力麗馬告園生態園區『Summer! 森度之旅』，喜歡山林旅遊的民眾絕對不能錯過，套裝行程包含二泊四食、森林遊樂區門票及神木園生態之旅，雙人同遊只要10399元起，或可選擇升級『馬告神木園+宜蘭力麗威斯汀1+1』聯合住房專案，先入住明池山莊或棲蘭山莊接受芬多精洗禮，第二晚再前往員山泡溫泉放鬆、大啖美食，民眾需特別注意神木園行程因100線林道持續封閉暫不開放數量有限。而加入國際品牌溫德姆酒店集團旗下品牌花蓮力麗華美達安可酒店，特地規劃了最受歡迎的獵人體驗與泛舟行程搭配瓦拉米古道，感受東台灣原野風情，三天兩夜專案價8000元起。

位於高雄的力麗哲園學產會館，三天兩夜上山下海只需7000元起，再搭贈沐浴套組，專案內含愛之船門票(依房型人數)、藤枝森林遊樂區一日遊，前往藤枝森林遊樂區更以專車接送讓旅客安心又放心。此外，不能錯過的是已被充沛雨水灌溉回復到原本的湖光山色美不勝收的日月潭，力麗儷山林會館、力麗哲園日潭館及月壇館連袂推出三天兩夜親水溜一夏，四人同樂專案，每人5199元起。體驗日月潭日出SUB立槳行程，還有專屬包車帶您前往雲的故鄉-武界一日遊，探索南投秘境之美。

歷經一個多月的關門抗疫後，來一場微旅行轉換心情吧！民眾可以利用微旅行優惠好好為自己與家人超前部署一趟安心旅行，讓抗疫防堵更有力。力麗集團飯店事業推出『OH!Summer溜一夏』微解封住房優惠，包吃包住力麗哲園台北館雙人行只要1688元起；力麗儷山林墾丁館一泊二食加私密景點二選一4099元起；選擇三天兩夜套裝，高雄哲園學產文教會館『來場森林浴』專案，含兩晚住宿與專車接送藤枝森林遊樂區一日遊行程，雙人費用僅7000元起。在夏日出遊的超前佈署微旅行計劃，現在即可開放訂房。力麗集團飯店事業群以五大安心保證力求提供安全無虞的旅宿環境，讓民眾在疫情趨緩後能放心好好到戶外喘口氣，一起微旅行。