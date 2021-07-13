前彰化縣長卓伯源宣布參選國民黨主席，國民黨主席江啟臣13日表示，黨內民主程序，態度沒有任何改變，都是正面看待，尊重大家。（盧金足攝）

前彰化縣長卓伯源宣布要參選國民黨主席，稱獲前總統馬英九、前主席洪秀柱背書，會不會有壓力？國民黨主席江啟臣13日表示，黨內民主程序，他的態度沒有任何改變，都是正面看待，尊重大家，國民黨最重要的是跟人民站在一起，重新得到人民支持、認同的機會。

下屆國民黨主席人選角逐者眾，對此，江啟臣說，都是正面看待，尊重大家。

此外，對坊間有民調公司針對綠營所做的民調顯示，「民進黨民調支持度開始崩壞」，江啟臣說，民意如民意如流水，政府的施政人民不滿意，因為政府能不能保護他們的生命，以及人民生計，這是人民切身感受，國民黨防疫紓困，堅持站在人民，苦民所苦。

他強調，國民黨執政首長共同努力合作，讓人民早日度過難關脫離疫情，對蔡政府所做所為，人民看在眼裡，記在心裡。

江啟臣向蔡總統嗆聲，不要以為大家都看不懂，不要以為大家都不知道你蔡政府在算計什麼，政府可以做的事情不做，找一堆理由，不管是騙人，騙老百姓還是呼嚨大家，等到民間自己站出來，蔡政府就站出來說幫了很大忙，不要小看人民的智慧。