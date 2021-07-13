侯友宜上午到超商和餐飲店感謝提供餐食給新北的孩童。（新北市政府提供）

新北市政府與7-11、全家、萊爾富及OK便利超商合作成立「幸福保衛站」及與八方雲集合作成立「好日子愛心大平台」，新北市長侯友宜今（13）日上午專程到八方雲集板橋仁化店及全家超商松翠店，感謝四大超商及八方雲集提供餐食，共同守候新北的孩童。

因應疫情，新北市2500家超商及200間八方雲集提供「加倍取餐」及「餐食外帶」服務，為了防疫減少出門頻率，加倍取餐將原來一次80元的額度，提高到160元，而八方雲集還將學童取餐金額全數回捐。

據統計，非疫情期間，每個月平均取餐數約百人，而今年六月取餐人數即高達4664人、八方雲集也有876人次學童取餐，其中板橋仁化店就有31人次。

侯友宜表示，四大超商及八方雲集提供18歲以下包括0到6歲的兒童在碰到困難時到店裡取餐，尤其在疫情這段時間，真的很多艱苦人，真的需要照顧，所以孩子們來這裡取餐，同時也可以帶回去和家人分享，度過最艱困的時光。在疫情嚴峻時看到這麼多有愛心、熱心願意幫助弱勢族群，感謝八方雲集和四大超商一直默默守護新北市的學童們。