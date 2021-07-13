中央流行疫情指揮中心5月中旬時宣布進入三級警戒至今，要求不得群聚，職安署也隨即展開宣導與防疫勞動檢查，勞動部職安署職業衛生健康組組長張國明表示，至少已有1事業單位因未遵守防疫指引、致勞工確診，因而依職安法開罰，目前該專案勞檢時間也隨著三級警戒延至8月15日，呼籲事業單位仍應做好防疫。

職安署表示，國內疫情已逐步控制，惟至7月26日前疫情警戒等級仍維持第三級，事業單位仍須遵守防疫相關管制規定，對於職場防疫作為不宜鬆懈；而針對駕訓班、電影院、餐飲業、室內外運動場所及旅行業等指揮中心公告可適度鬆綁措施事業單位，因應鬆綁後可能增加染疫的風險，為保護勞工健康，業者除遵守第三級警戒管制外，應參考各主管機關所訂定相關指引規定，適當調整營運模式及落實相關防疫措施。

職安署為督促適度鬆綁防疫措施事業單位落實職場防疫，將請勞動檢查機構納入職場防疫輔導查核對象；此外，官網也已建置職場防疫專區，彙整職場防疫相關資訊，提供事業單位參考運用，籲請事業單位持續保持職場防疫警戒，與政府共同努力，保護勞工安全與健康。