缺料問題未解，成為今年下半年電子產業旺季變數，PCB廠-精成科(6191)表示，目前訂單是有的，但擔心缺料問題，下半年能否比上半年好須視缺料是否對出貨造成影響；精成科今天股東會通過每股配息0.8元及現金減資每股退還0.8元。

精成科今天舉行股東會，全球新冠肺炎疫情自2020年初大爆發，遠距生活成為新常態，引爆PC/NB需求，且5G進入商用帶動設備換機潮，推升精成科去年業績亮眼。

精成科109年合併營收為228.16億元，年成長4.44%，營業毛利為44.06億元，年成長42.68%，合併毛利率為19.31%，年增5.17個百分點，稅後盈餘為17.63億元，年成長71.17%，每股盈餘為3.42元，今天股東會通過每股配息0.8元。

受惠於遠距生活及宅經濟需求持續，精成科第1季稅後盈餘為6.81億元，年成長5.81倍，單季每股盈餘為1.33元，累計前6月合併營收為132.85億元，年成長31.27%。

展望下半年，精成科表示，下半年進入傳統旺季，預期和往年一樣，目前訂單是有的，變數是下游客戶缺料問題是否影響拉貨，下半年能否比上半年好須視缺料狀況。

為提升股東權益報酬率，增加公司每股獲利能力，今天股東會也通過辦理現金減資退還股本予股東，現金減資金額預定為4億1243萬9030元，預計銷除股份4124萬3903股，預計現金減資比率約8%，每股退還現金0.8元，減資後預計實收股本為47億4303萬元。