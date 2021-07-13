因美元疲弱，提振黃金避險需求，支撐金價回升，但因市場等待官方本周公布美國通膨數據，以及聯準會(Fed)主席鮑爾的談話而限制漲幅；截至台北時間7月13日上午11點35分止，貴重金屬亞洲電子盤如下：

8月黃金上漲5.6美元，報每盎司1811.5美元。

9月白銀上漲0.171美元，報每盎司26.41美元。

10月白金下跌2美元，報每盎司1121美元。

9月鈀金下跌8.8美元，報每盎司2850.5美元。(商品行情網)