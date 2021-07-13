《商情》黃金亞洲電子盤回升 11:442021/07/13 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因美元疲弱，提振黃金避險需求，支撐金價回升，但因市場等待官方本周公布美國通膨數據，以及聯準會(Fed)主席鮑爾的談話而限制漲幅；截至台北時間7月13日上午11點35分止，貴重金屬亞洲電子盤如下： 8月黃金上漲5.6美元，報每盎司1811.5美元。 9月白銀上漲0.171美元，報每盎司26.41美元。 10月白金下跌2美元，報每盎司1121美元。 9月鈀金下跌8.8美元，報每盎司2850.5美元。(商品行情網) 《盤中解析》電子股重返主流 台股漲百點再拚萬八 《電子零件》績優無用 健鼎貼息 #報每盎司 #黃金 #亞洲 #電子盤 #提振 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《半導體》H2旺季審慎樂觀 同欣電創高後拉回 10:532021/07/13 財經 《美股掃瞄》特斯拉和銀行股領軍 美股三大指數同創新高 09:112021/07/13 財經 《期貨》三大期指齊開高 7月台指期漲132點 09:112021/07/13 財經 不斷更新》台積電領軍 台股重返萬八 衝上18018點新高 09:082021/07/13 財經 降準利多 陸股匯雙漲 04:102021/07/13 財經要聞 《電子零件》博大H1每股稅前盈餘3.12元 營運Q3逐月高 10:022021/07/13 財經 財報行情撐腰 台股續衝 04:102021/07/13 財經要聞 《國際金融》疫情現商機 東南亞行動錢包全球增最多 09:112021/07/13 財經 亞股補漲開趴 日股最high 04:102021/07/13 財經要聞 《商情》美元走強 拖累紐約期金下跌 10:022021/07/13 財經 《晨間解盤》中實戶進駐電子 強者恆強(倫元投顧提供) 07:462021/07/13 財經 財經熱門新聞 三雄跌停航運玩完了？內行見1跡象驚喊快逃 - 財經 疫苗股慘綠 高端一度逼近跌停 聯亞跌逾20％ - 財經 追討損失 幣安用戶求助無門 - 全球財經 - 工商時報 半導體股 14檔飆漲停 - 財經要聞 - 工商時報 工商社論》中國恆大債券暴跌與人民銀行降準 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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