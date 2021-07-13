疫情三級警戒延長至26日，但部分民生消費產業今（13）日漸進式鬆綁「微解封」。觀光局配合指揮中心公告，允許旅行業可辦理9人以下小型旅行團，經與業者討論後達成共識，建議微解封階段可以短距離、少人數及短天數、時數包裝創意旅遊商品。

觀光局表示，由於微解封後餐飲須符合「餐飲業防疫管理措施」及地方政府相關防疫規定，在多數地方政府尚未開放餐廳內用下，包含多餐的跨區長距離移動旅遊行程較難包裝。由於尚處三級警戒期間，旅遊業者對於仍須維持一定程度管制作為均有共識。

觀光局在與旅行公會全聯會及相關業者討論後，針對旅行業辦理團體旅遊管理措施基礎上，允許微解封時期旅行業者可以短距離、少人數及短天數或時數包裝旅遊商品，業者可發揮創意在符合中央及地方相關規範下，包裝短距離半日遊或其他創意產品。

觀光局指出，旅遊業者可外帶餐食或選擇近距離遊樂區半日遊，抑或是下午出發隔日上午返回的遊程，讓有意參團旅客得以參加。觀光局將在防疫安全前提下持續協助旅行業者，配合中央及地方就疫情變化所定相關防疫管制規範，妥適調整各項措施。