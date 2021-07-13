中美晶(5483)股價開高走高，盤中亮燈漲停220.5元，股價今再創2008年5月以來新高。中美晶6月合併營收達62.3億元，月增率15.4%，年增率13%，單月合併營收突破60億大關，創歷史次高！其中，太陽能產品營收為8.3億元，月增率39.4%，年增率82.8%，締造自2008年8月以來最高單月營收紀錄！

中美晶自2020年起改為每半年派發一次股息，下半年度擬配發每股5.5元現金股利，配發總金額為32.24億元，若計入上半年已發放的每股3.5元、總金額20.52億元的現金股利，全年共將發出每股9元、總金額52.76億元的現金股利。

中美晶轉投資環球晶產能滿載，各項應用需求熱絡，加上韓國新產能滿載運轉，H2營收展望樂觀。考量半導體晶圓正進入新上升循環，環球晶已簽訂多張有預付款的長約，簽約價格轉佳，且客戶給予長期拉貨保證的前提下，正評估擴產計畫，有利中美晶未來投資收益水漲船高，並持續發放高現金股息。