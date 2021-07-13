醫師建議不妨在家安排「股四頭肌漸進式抗阻力訓練」，減少受傷風險。（聯新國際聯合診所提供／馮惠宜台中傳真）

聯新國際聯合診所復健部主任趙明哲提醒如有不適症狀，建議多休息或者與醫師討論如何改善病情。（聯新國際聯合診所提供／馮惠宜台中傳真）

疫情趨緩，許多民眾宅到發慌，早已利假日出門動動，復健科門診發現每逢假日結束，總有許多膝關節疼痛患者登門求助，詢問後才得知原來平常被迫宅在家，只得利用週末「狂加碼」，導致膝蓋負荷增加而受傷，又不斷隱忍使得傷勢加遽，醫師提醒，民眾出門運動莫忘超前部署！

聯新國際聯合診所復健部主任趙明哲表示，去年新冠肺炎疫情以來，許多室內外活動與賽事或多或少有延期與停賽的情況，大小運動場館與公園更從五月初就開始封閉管制，原本以為民眾運動量降低會減少關節扭挫傷，不料每當假日結束，反而有越來越多膝關節疼痛的患者求助門診，有人甚至痛到走不動，經局部膝關節注射玻尿酸後，症狀才稍稍緩解。

趙明哲指出，分析這群患者發現，許多人原本就是屬於「一日運動員」型態，只有周末會抽空出門休閒運動，但受到疫情影響，被迫中斷或者延遲運動計畫，導致全身新陳代謝與脂肪堆積造成影響，如果再加上飲食未控制與睡眠習慣改變，「變腫」病毒上身伴隨體重體脂肪上升，無形中逐漸增加膝蓋負擔。

尤其長時間居家辦公或坐在電腦前，雙下肢肌力也隨之大幅減退，造成膝關節得額外承受更大負荷，趙明哲表示，有些民眾甚至僅僅是動手整理花花草草或清掃丟棄環境物品，就因而傷了膝蓋。

因此趙明哲建議，想要出門動一動，不妨先在家超前部署增強膝關節健康，循序漸進恢復變弱的核心肌群與下肢肌力，例如每周至少要進行兩次「股四頭肌漸進式抗阻力訓練」，練習坐姿挺腰並將單側下肢膝蓋緩慢打直並與腰部呈現90度，腳趾往天花板方向維持5秒鐘後再緩緩放下，可以左右腳交替各重覆10個回合，之後能夠用腳踝綁沙包或彈力帶輔助漸進增加訓練強度。

萬一出現膝關節疼痛症狀，趙明哲提醒，最好還是先由醫師詳細問診、理學檢查與影像輔助診斷後，給予個人化的治療建議，之後可選擇中西醫復健、增生治療、口服或注射玻尿酸、PRP注射等等方式，搭配增肌減脂的運動處方，也就是少吃油脂熱量多肌力訓練，如此才能讓膝關節早日恢復健康、做好準備，銜接微解封後的跑跳生活。