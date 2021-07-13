1名孫姓年輕女子日前騎機車赴苗栗苑裡訪友，卻不慎閃避來車自撞電線桿，雖無明顯外傷但腹部疼痛，經送苑裡李綜合醫院急救，檢查發現孫女腹腔嚴重出血，立即緊急手術輸血搶救，及時挽回孫女一命，醫院提醒民眾，發生車禍後，不要以為沒有外傷就輕忽，因撞擊柔軟腹部造成嚴重內出血，容易威脅生命安全。

家住雲林的孫姓女子，日前騎車前來苗栗找男友，因閃車不慎自撞電線桿，當場未發現有明顯外傷，但腹部疼痛，為求謹慎，由救護車送往苑裡李綜合醫院。經急診診視及初步評估，孫女血壓偏低、到院時臉色慘白，按壓腹部會劇烈疼痛，電腦斷層掃描檢查發現腹腔出血，半夜立刻通知院長許明賢，經許院長到場診斷為腸系膜破裂合併內出血休克，需要緊急手術止血，手術室團隊迅速準備，患者在30分鐘內就被送進手術室急救。

手術過程中，孫女內出血近兩千C.C.已經相當嚴重，若晚一點處理甚至會危及性命，手術後病人生命徵象穩定，在加護病房七天後轉至一般病房，目前恢復情況良好。

許明賢指出，當車禍意外發生時，許多傷者以為沒有明顯外傷，所以認為不嚴重，但因為經過強烈撞擊，傷者通常會有腹部內傷，初期症狀可能不明顯，但病情會逐漸變化，或是開刀後才知道內出血已經很嚴重了！腹部含有人體最多的器官，包含肝、脾、腎、胰、胃、腸道、膀胱等，不論任何一個器官受傷，都可能引起嚴重失血和全身性感染的危險，最常見是脾臟破破損，人體的脾臟位於腹腔左上方，脾質脆而軟，受暴擊後易破碎，都容易造成生命的威脅。

許明賢表示，輕傷者多半是撕裂傷或磨破皮，嚴重者伴隨著腹部鈍傷，常見的有脾臟破裂，往往靠著單純的理學檢查是無法馬上得到確切診斷，通常會先以超音波輔助，檢視是否有內出血或其他徵狀，之後再根據情況來判斷是否進一步施行電腦斷層檢查。因此，若是不慎發生車禍，雖沒有明顯外傷，許明賢建議民眾不可掉以輕心，還是要到醫院請專業醫師做詳細的檢查，以確保沒有其他內傷或內出血等情況。