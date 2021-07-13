新竹市議員李妍慧（右）特別揪團成立「做工行善團」，協助社會邊緣的弱勢家庭修繕住家，半年來已整修4組房舍。（陳育賢攝）

新竹市議員李妍慧特別揪團成立「做工行善團」，協助社會邊緣的弱勢家庭修繕住家，半年來已整修4組房舍。（陳育賢攝）

一般人對於家有不同需求與想像，有人要住豪宅、有人要庭園別墅，但有不少弱勢朋友只夢想要有個不漏水堪稱整潔的房子，新竹市議員李妍慧特別揪團成立「做工行善團」，協助社會邊緣的弱勢家庭修繕住家，半年來已整修4組房舍。

新竹市議員李妍慧半年前結合社會資源、號召昌禾教育基金會、新竹市總工會、新竹市崇德會等公益社團，共組「新竹市做工行善團」，協助社會邊緣的弱勢家庭修繕住家空間，從年初至今，已默默修繕4起在地弱勢家庭個案，市府近日獲知後，肯定做工行善團的協助，市長林智堅也特頒發感謝狀，感謝做工行善團讓幸福城市更美好。

李妍慧表示，為民眾服務的同時，常看到弱勢族群對於「房屋修繕」的需求最多，但可提供服務的資源卻相對的少，因此邀請昌禾教育事務基金會、新竹市總工會以及新竹市崇德會一同加入做工行善團的行列，為弱勢家庭提供房屋修繕、居家環境整理以及相關水電整修之「家」服務。

包括市府社會處、新竹榮民服務處、各里長辦公室都曾轉介服務個案，開辦至今已經建立了SOP流程，能有效率的收件、會勘、審核、與屋主溝通協調、開工、完工覆核等。

財團法人昌禾教育事務基金會董事長楊勝翔指出，因為他本業是建設公司，對於弱勢家庭房屋的修繕工程比較事半功倍，會勘案例房屋時容易專業且精準地找出問題所在，能夠以自己的專業，發揮所長回饋社會，每每幫助弱勢朋友完成房子修繕後，看到對方滿臉喜悅，自己更是開心。

「新竹市做工行善團」針對經濟有困難、房屋老舊、殘破漏水等家庭給予協助，並請相關廠商，包括木工、水電、油漆、鐵工、鷹架等，作可行性評估，所有廠商1次到位為房屋總體檢，速度快更兼顧施工品質，讓弱勢屋主很快感受到修繕後的房屋變化。

總工會理事長莊鑑川表示，很感謝受邀參加「做工行善團」服務，跟昌禾、李妍慧一起做公益。修繕案例中，有百歲榮民、弱勢家庭、獨居老婦人以及獨居老人，從會勘決定修繕項目，到後續聯絡志工廠商到完成修繕，看到屋主臉上揚起滿意的笑容，自己心裡也覺得很感動。

崇德會會長陳松軒則指出，平常崇德會做的是「人」的服務，這次加入做工行善團，進化為對「家」的服務，貢獻社會、協助弱勢，這就是崇德會的宗旨，未來會與「做工行善團」案例合併訪視，後續持續做公益、做愛心。

李妍慧說，做工行善團從今年年初開始至目前為止已完成4組案子，包括興學街獨居長者，為其修繕遮雨棚、壁癌、腐朽的頂樓木質天花板；光復路弱勢家庭，整修屋頂鐵皮、馬桶、廚房地板、房間木質隔板；水源街百歲榮民家中天花板塌陷、廁所門窗；水源街獨居奶奶，房舍漏水、地板高低差。

她同時表示，若有弱勢家庭需要協助歡迎轉介，也歡迎各位善心人士加入「新竹市做工行善團」行列。